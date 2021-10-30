السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: رفض طلبات الوفد الأفغاني لحضور قمة تغير المناخ في جلاسكو

المناخ
المناخ

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن وفدًا أفغانيًا - كان من المقرر حضوره مؤتمر قمة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 26) - تم رفض طلباتهم قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات المؤتمر يوم 31 أكتوبر الجاري، في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

وأشارت الصحيفة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوفد - المُكون من 6 أفراد (5 رجال وسيدة واحدة)، والذين لا يمكن كشف أسمائهم لعدم تعرضهم للخطر - كانوا يتطلعون إلى السفر لاسكتلندا لحضور المؤتمر والإعراب عن مخاوف الأفغان حول تغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة، أن كل أفراد الوفد هربوا من أفغانستان سابقًا، ويختبئون في دول مجاورة يمكنهم السفر منها بسهولة إلى المملكة المتحدة.

ولفت التقرير البريطاني، إلى أنه لم يتم تقديم أي أسباب تخص رفض طلبات حضور الوفد الأفغاني إلى قمة تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه في البداية كان الاعتقاد أن وزارة الداخلية أو الخارجية البريطانية وراء الرفض.

لكن مصادر داخل وزارة الخارجية البريطانية، أكدت لصحيفة "الجارديان"، أن القرار لم يتم اتخاذه من قِبَل الحكومة البريطانية، موضحين أن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لم تسجل أي وفود من أفغانستان لحضور قمة جلاسكو في انتظار المزيد من التعليمات من مكتب مؤتمر تغير المناخ العالمي.

وذكرت الصحيفة، أن أعضاء الوفد الستة، الذين عملوا سابقًا في برامج تابعة للأمم المتحدة أو لصالح الحكومة الأفغانية السابقة، أعربوا عن استيائهم الشديد من قرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمنعهم من حضور هذا المؤتمر الهام، حسب تصريحات للصحيفة.

المناخ تغير المناخ تغير المناخ العالمي السفر الامم المتحدة

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عدو الفساد

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