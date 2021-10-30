ضبط شخص بتهمة سرقة بطاقة دفع إلكترونى من مواطن وسحب 300 ألف جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد المواطنين واستيلائه على مبلغ 300 ألف جنيه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى- باكتشافه سحب مبالغ مالية بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والمربوطة على حسابه البنكى بدون علمه بلغت قيمتها 300 ألف جنيه مصرى.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بمحافظة القاهرة)، إذ إستغل المذكور طبيعة عمله (سائق) طرف الشاكى وأثناء تواجده بمسكنه بمنطقة الدقى، قام بسرقة بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى المربوطة على حسابه البنكى، وقام بإستهداف أموال الشاكى بإستخدام البطاقة فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى وصرف الحد الأقصى اليومى للسحب دون علمه، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من حساب الشاكى على مدار فترة زمنية وإعادة البطاقة مرة أخرى عقب إجراء عمليات السحب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على صور من بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى والمستخدمة فى الواقعة").

بمواجهة المتهم المذكور أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.