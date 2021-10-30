24 نوفمبر.. الحكم على عصابة سرقة الرجال بوهم الزواج عبر «فيس بوك»

حجزت محكمة جنايات االقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم السبت، قضية محاكمة 8 متهمين شكلوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في السرقة بالإكراه في البساتين تحت شعار الزواج عبر “فيس بوك” لجلسة 24 نوفمبر للحكم.

صدر القرار رئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين إلى محكمة الجنايات: أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أسامه طه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين وما أن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من افقاده الوعي وإعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمشفي علي النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالاوراق، كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق فيس بوك علي شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها.

وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد أسامة طه مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل المتهمات المضبوطات.

وأضاف أنه تعرف علي احداهن عن طريق تطبيق فيس بوك على صفحة الهدى للزواج وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوى اختيار العروس التي يرغب في عقد قرآنه عليها وبتقابله مع المتهمات في أحدي المقاهي غافلوه بدون علمه وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا علي جانب الطريق وتم إيصاله للمشفي لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.

وشهد مدحت أحمد بالمعاش بتواجده رفقة المجني عليه حال تقابله مع المتهمات بإحدى المقاهي رغبته بالزواج وبمغادرتهم نهي إلى علمه عقب ذلك تعرض صديقه لواقعة سرقة من قبلهم.

وأضاف مجري التحريات بالقضية بصحة ما جاء بأقوال المجني عليه وصديقه وان تحرياته السرية دلته علي قيام المتهمين من الاول حتي الثامن بإعداد مخطط اجرامي لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحاليل عن طريق إنشاء حساب علي تطبيق الفيس بوك للزواج والاتفاق مع ضحايهم علي التقابل في المقاهي لروية العروس ليقوموا بدس مواد مخدرة بشرابهم وسرقة ضحاياهم وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ممتلكاته.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية من خلال مباشرتها التحقيقات أقرت المتهمة الخامسة أن المتهمات الأولي والثانية والثالثة والرابعة هن القائمات علي إيذاء الرجال بدس عقار مفقد للوعي تمهيداً لسرقتهم عقب استدراجهم عن طريق الانترنت بدعوي الزواج ، وبعرض المضبوطين بالمجني عليه أقر بتعرفه علي المتهمات من الأولي حتي الخامسه ، واوري التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه من خلال الكشف الطبي حال حضوره للمشفي تبين أنه يعاني من دوخه وعدم اتزان بالحركة

