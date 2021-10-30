محافظ بورسعيد يستقبل وزيرا التموين والتعاون الدولي لافتتاح صوامع القمح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلى ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد، في إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة للحفاظ على محصول القمح الاستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتى الآن إلى ٣.٤ مليون طن تخزين، كما سيتم تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

يذكر أن الشركة العامة للصوامع والتخزين قد قامت بتوقيع عقدًا لإنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة إجمالية حوالي 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد، وذلك مع شركة رواد الهندسة الحديثة.

صوامع بور سعيد تضم 8 خلايا، تتحمل تخزن 100 ألف طن من الحبوب، سوف يتم إنشاءها بقيمة إجمالية 520 مليون جنيه، ويعد المشروع من المشاريع القومية الهامة التي تولي الدولة اهتماما خاصًا بها، وذلك لتأمين السلع الإستراتيجية للأسواق.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا بمسجد الشاطئ.

واطلع محافظ بورسعيد على الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيدا بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى الحرص على تطعيم أكبر عدد من المواطنين ، وتواجدت الفرق الطبية المتنقلة اليوم فى كنيسة ماري مينا بشارع الأمين، وكنيسة أبي سيفين، وفى محيط مسجد مريم والشاطئ والمسجد الكبير ببورفؤاد.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين وناشدهم بأهمية الحصول على اللقاح، مؤكدا على الجميع بالوعى واتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحقق السلامة العامة، وعدم الالتفات بالشائعات التى يبثها البعض، مؤكدا أن المحافظة وفرت مراكز للتطعيم بجميع الأحياء للتيسير على المواطنين، كما يتم حاليا تنفيذ قواقل طبية للتطعيم على أعلى مستوى للوصول للمواطنين في كافة الأنحاء.