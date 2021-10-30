من هو المحاسب وليد عرفات الذي تصدر تريند جوجل اليوم؟
تصدر وليد عرفات تريند جوجل، وذلك بعدما أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، بعد خسارة فرج عامر.
من هو وليد عرفات رئيس نادى سموحة الجديد
-اسمه بالكامل وليد عمر عبدالعزيز عرفات
- هو أحد الأعضاء القدامى في نادي سموحة
- كان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة بين عامي 2002 و2013
-تم ترقيته لمنصب أمين الصندوق في عام 2013 وحتى 2017
-كان يشغل منصب مستشار للجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، ومستشار مالي ومحلل اقتصادي لمجموعة من الشركات
- شغل أيضا عضوا للجنة الشباب حتى 2002.
-شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة
-أعلن يوم في 12 سبتمبر الماضي التقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس نادي سموحة وفاز بالأمس.
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وكان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، "دون تنفيذ ذلك" دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و 849 عضوًا لدعم "عرفات".