السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رغم تساقط الأمطار.. سيولة مرورية فى القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

رغم تساقط الأمطار صباح اليوم السبت، شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات في جميع الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتظام حركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

غلق شارع الهرم

وتؤمن الخدمات الأمنية  انسياب حركة السيارات والتحويلات المرورية الجديدة بعد بدء الغلق الكلي لشارع الأهرام "الهرم" لبدء تنفيذ أعمال تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

يأتي ذلك  في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع.

وجرى تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (370م) وبعرض ما يقرب من (18م) .

وأكدت  محافظة الجيزة أن الأمر  يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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