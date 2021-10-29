الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استجابة للأهالي..

محافظ الغربية يوجه بتطهير مصرف السنطة من الحيوانات النافقة

تطهير مصرف السنطة
تطهير مصرف السنطة من الحيوانات النافقة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لجنة من مركز ومدينة السنطة، الطب البيطري وهيئة الصرف الصحي، لتطهير مصرف السنطة البلد بالكامل، من الحيوانات النافقة، وذلك بناء على الشكوى الواردة من الأهالي. 

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تطهير مصرف السنطة من الحيوانات النافقة


وعلى الفور توجهت اللجنة بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، العميد أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، المهندس ناجح عوض من هندسة صرف الغربية، حيث قامت معدات الصرف الصحي بانتشال الحيوانات من خلال الحفارات واللوادر، كما قامت مديرية الطب البيطري بدفهنا باستخدام الجير الحي في المنطقة المخصصة لها. 

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تطهير مصرف السنطة من الحيوانات النافقة


وكلف محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بفحص كافة الحيوانات المتواجدة في المزارع الموجودة في منطقة المصرف للتأكد من خلوها من أي أمراض.

المحافظ يكلف الطب البيطرى بفحص كافة الحيوانات مصرف السنطة البلد

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وائل لطفي

عدو الفساد

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