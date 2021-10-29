«الإمارات للفضاء» تعزز تعاونها مع الوكالات العالمية خلال المؤتمر الدولى للملاحة الفضائية

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء اليوم الجمعة، المحادثات الاستراتيجية رفيعة المستوى التي أجراها سالم القبيسي المدير العام مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بدبي لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، تخللت الاجتماعات محادثات مع المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية الدكتور جوزف أشباتشر لمناقشة مشاريع الملاحة الفضائية بين الإمارات وأوروبا وتبادل بيانات الأقمار الاصطناعية، بينما شكل الاجتماع مع الهيئة السعودية للفضاء فرصة لتطوير المبادرات المشتركة بين الدولتين، تحت مظلة التعاون الإماراتي السعودي الفضائي.

كما التقى سالم القبيسي الدكتور جوزف أشباتشر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية في إطار الاستراتيجية المعتمدة من وكالة الإمارات للفضاء لإنشاء قطاع خاص قادر على المنافسة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

والتقى الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" علي الهاشمي، الذي وقع حديثًا اتفاقًا مع سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لإطلاق قمر اصطناعي من الجيل التالي على متن صاروخ "فالكون 9".

وعقد الهاشمي لقاءً مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء بعد أسبوع من توقيع كل من الإمارات وإسرائيل اتفاقية استراتيجية للعمل معًا على مجموعة من القضايا المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك المهمة إلى القمر بريشيت 2، كما شملت المحادثات أيضًا شركة "بلو أوريجن"، و"سافران"، ووكالة الفضاء البريطانية.

وفي سياق آخر، سلطت افتتاحيات صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على مشاريع الإمارات الفضائية الطموحة وسعيها لتحقيق قفزات نوعية جديدة في الخمسين عامًا المقبلة في قطاعها الفضائي الذي يعد الأكبر والأنشط والأكثر تطورًا في المنطقة.

وتحت عنوان "ريادة الفضاء"، أكدت الصحيفة أن الإمارات تحقق إنجازات فارقة في كل المجالات، وتسعى دائمًا إلى أن تكون في طليعة الدول في مختلف الميادين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات تسعى من خلال مشاريع فضائية طموحة وبرامج واعدة للبناء على ما حققته خلال الخمسين عامًا الأولى، وتحقيق قفزات نوعية جديدة في الخمسين عامًا المقبلة، فبعدما تمكنت من بناء قاعدة صلبة لانطلاق قطاعها الفضائي، الذي يعد الأكبر والأنشط والأكثر تطورًا في المنطقة، تتطلع اليوم إلى آفاق واعدة لا يحدها سقف.