الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا في لقاء حصري مع شيرين سليمان في «سبوت لايت».. الليلة

يسرا
يسرا

تحل النجمة يسرا ضيفة مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على شاشة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة.

وتكشف الفنانة خلال اللقاء عن كواليس آخر أعمالها وتفاصيل خاصة عن علاقتها بفريق مسلسلها الأخير، وتتحدث عن موقفها من استقبال المطرب العالمي ريد وان والمشكلة التي أثيرت بسبب عدم التعامل معه بما يليق بتاريخه الموسيقى الكبير. 

كما تستضيف شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" الفنان مروان يونس الذي يكشف عن تفاصيل مشاريعه الفنية الجديدة ورغبته في الخروج من قالب الكوميديان وكواليسه في فيلم الفيل الازرق وايضا علاقته بالكائن الام وتفاصيل أخرى عديدة.

وتستضيف ايضا الفنانة والمنتجة التونسية فاطمة الناصر التي حققت انتشارا كبيرا الفترة الماضية في الدراما التلفزيونية المصرية وتكشف عن كواليس دخولها السوق الفني المصري وتفاصيل علاقتها بالنجوم المصريين الذين تعاملت معهم في اعمالها السابقة وايضا تتحدث عن الاعمال الجديدة التي تحضر لها في الفترة القادمة.

برنامج سبوت لايت تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت و الثلاثاء الساعة ١ ظهرا علي صدي البلد ١ و يوم الاثنين ٨ مساء علي صدي البلد ٢.

يسرا إصابة يسرا بكورونا آخر أعمال يسرا إطلالات يسرا الكلاسيكية إطلالات يسرا بالأحمر

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