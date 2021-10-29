الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تبدأ تسليم مقررات نوفمبر للمنافذ.. وصرفها للمواطنين أول الشهر

التموين
التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسليم مقررات شهر نوفمبر لدي منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي تمهيدا لطرحها على البطاقات البالغ عددها 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، حيث تبدأ عمليات الصرف بداية من الإثنين المقبل1 نوفمبر 2021.

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنه تم فتح جميع فروع الجملة يوم الجمعة على الرغم من أنه يوم عطلة رسمية وتم البدء بصرف الحصة المقدمة 25% وهي الاستعاضة الأولى لشهر نوفمبر، بحيث تصبح متاحة لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

من جهته، قال علاء فتحي، العضو المنتدب للشئون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة خلال جولة تفقدية على فرع جملة الهرم التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن جميع السلع المطروحة على منظومة التموين والبالغ عددها 28 سلعة متاحة بجميع المخازن والفروع وهناك التزام كامل بالأسعار المعلنة.

وأكد فتحي أنه يتم توفير جميع السلع الأساسية بأسعار أقل من القطاع الخاص حيث يتم طرح كيلو السكر على المنظومة التموينية بسعر 8.5 جنيه و المخزون 5 أشهر، والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد والمخزون الخاص به 3 أشهر والدقيق بسعر 7.5 جنيه.

وأوضح فتحي أنه يتم ضخ 70 ألف طن زيت شهرياً على مستوى الجمهورية ونصيب الشركة المصرية لتجارة الجملة 28 ألف طن كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي 5 أشهر، مشيرا إلى أنه يتم طرح العبوة اللتر بسعر 25 جنيها و العبوة 800 مللي بسعر 20 جنيها، وتحريك الأسعار في الزيت جاء نتيجة التضخمات العالمية.

وأشار إلى أن التاجر يحصل على حصته من الزيت بمعدل 50٪ من عبوة 1 لتر و50٪ من عبوة 800 مللي، ويحق لكل فرد الحصول على زجاجة واحدة من الزيت بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة التموينية.

وقال حسن أحمد، مدير عام الاستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن استراتيجية الشركة توفير كافة السلع التموينية لشهر نوفمبر القادم بمخزون كافي.

في أكد وائل عبدالله، مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن الشركة يتبعها 3 آلاف منفذ جمعيتي منهم 650 منفذ في محافظة الجيزة.
 

وأوضح هشام الديجوي، عضو الغرفة التجارية في الجيزة، أن المحافظة تضم 1900 بقال تمويني و400 منفذ جمعيتي، ويتم طرح جميع السلع التموينية المطروحة على البطاقات التموينية في تلك الفروع.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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