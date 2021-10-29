أسقف طما يتفقد كنيسة الأنبا باخوميوس

تفقد الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، شعب كنيسة القديس الأنبا باخوميوس التابعة للإيبارشي، و صلى القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، كما ألقى كلمة روحية بعد قراءة الإنجيل المقدس.

وفي السياق ذاته تمت عقب صلاة الصلح، سيامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة الأبسلتس (مرتل).

من هو الأنبا اسحق؟

وولد الأنبا اسحق يوم السبت الموافق 22 أكتوبر 1955 بمحافظة الفيوم، في السادسة عشر من عمره بدأ خدمته في خدمة القرية في عام 1971 م.

خدم خدمة الدياكونية بأسقفية الخدمات العامة منذ عام 1971، والتي كانت تهدف إلى إقامة مشروعات لتنمية الأسرة والمرأة والتوعية الصحية ومراكز التأهيل المهني وحضانات للأطفال والتنمية الزراعية.

خدم أمينًا عامًا لخدمة القرية بإيبارشية الفيوم منذ عام 1978 كان يهتم بخدمة الافتقاد والتعليم، وكان مهتم أيضا بعمل اجتماع روحي أسبوعي لخدام وخادمات القرية، والذي ما زال قائمًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، ثم في عام 2018 م، و تم تجليسه مع أسقف آخر على إيبارشية طما.