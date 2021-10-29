الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«البيان»: الإمارات تسعى لتحقيق قفزة جديدة من خلال مشاريع فضائية

بن زايد
بن زايد

 سلطت افتتاحيات صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على مشاريع الإمارات الفضائية الطموحة وسعيها لتحقيق قفزات نوعية جديدة في الخمسين عامًا المقبلة في قطاعها الفضائي الذي يعد الأكبر والأنشط والأكثر تطورًا في المنطقة.
وتحت عنوان "ريادة الفضاء"، أكدت الصحيفة أن الإمارات تحقق إنجازات فارقة في كل المجالات، وتسعى دائمًا إلى أن تكون في طليعة الدول في مختلف الميادين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات تسعى من خلال مشاريع فضائية طموحة وبرامج واعدة للبناء على ما حققته خلال الخمسين عامًا الأولى، وتحقيق قفزات نوعية جديدة في الخمسين عاما المقبلة، فبعدما تمكنت من بناء قاعدة صلبة لانطلاق قطاعها الفضائي، الذي يعد الأكبر والأنشط والأكثر تطورًا في المنطقة، تتطلع اليوم إلى آفاق واعدة لا يحدها سقف.
وأشارت إلى أن الإمارات حققت إنجازات فارقة في مجال الفضاء، من أبرزها إطلاق مسبار الأمل، أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ، والإعلان عن مشروع جديد لاستكشاف كوكب الزهرة، إضافة إلى إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي صنع بأياد إماراتية 100%، فضلاً عن حزمة المشاريع الواعدة التي وضعتها على أجندتها المستقبلية، مثل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع "المريخ 2117"، الذي يتضمن بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر حتى حلول عام 2117.
وأوضحت أن تلك الإنجازات جعلت الإمارات تسجل اسمها بأحرف من ذهب ضمن نادي الكبار في اقتصاد الفضاء، بامتلاكها حاليا أكبر قطاع فضائي فاعل في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكدة أن طموحات الإمارات كبيرة في الفضاء، لذا فهي تسعى لتحقيق إنجازات جديدة في هذا المجال بشراكات عالمية قوية مع أكبر المؤسسات والهيئات العلمية المتخصصة، وطاقات وطنية شابة مبدعة أثبتت جدارتها بتحمل مسئولية صنع المستقبل.

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عدو الفساد

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