وزير قطاع الأعمال يكشف موعد طرح السيارة الكهربائية المصرية بالسوق

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن السيارة الكهربائية المصرية ستكون موجودة نهاية العام المقبل.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريحات لقناة “صدى البلد”، أن الاستراتيجية المصرية تتجه نحو سيارات صديقة للبيئة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك مشروعا لتطوير الأتوبيس 14 راكبا بالغاز الطبيعي، فضلا عن نموذج آخر بالكهرباء بالتعاون مع شركة مصرية.

وأوضح أن النجاح في نموذج الـ 14 راكبا يساعد على الوصول لصناعة مختلف السيارات بالكهرباء.

وكشف توفيق أن شركات قطاع الأعمال العام حصلت على عقود لإعادة إعمار العراق، كما أن الوزارة حصلت على عقود في مبادرة "حياة كريمة" بـ10 مليارات جنيه.

وأضاف أن الصناعة تواجه العديد من المشاكل، ونعمل على إزالة هذه المشاكل بالتعاون مع وزير الصناعة الدكتورة نيفين جامع، معربا عن أمله في إعادة هيكلة اتحاد الصناعات لكي يكون فاعلا بصورة أكبر في تحقيق ما هو مطلوب لتطوير الصناعة.

ولفت إلى أنه يأمل أن يشارك القطاع الأهلي بموجب تشريع قانوني في الإدارة الذاتية للقطاع الأعمال، لافتا إلى أنه لا يزال هناك الكثير لتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الأموال لتطوير الصناعة.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن العلامة التجارية "نيت" أصلها آلهة للنسيج المصري كانت تعيش سنة ٤٥٠ قبل الميلاد في المحلة والأسطورة تقول أنها كانت تنسج للعالم.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه سيتم الإعلان عن التسويق للمنتجات الجديدة وهي 4 أنواع من المنتجات حتى نعود لغزو العالم بمنتجات النسيج المصرية.

وأوضح أن خسائر مصانع الغزل والنسيج في السنوات السابقة تعدت الـ ٣ مليارات جنيه ولكن هناك خطة لوقف هذه الخسائر والعودة للمكسب بعد عامين، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود تطبيق إلكتروني لتسجيل المنتجات عن طريق الإنترنت وأن المستهدف هم تجار التجزئة وتجار العتبة.

وأكد توفيق أن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول لرقم 100 مليار دولار صادرات، لافتا إلى أن شركة جسور تفتح الباب لتحقيق هذا الهدف.

وحول أزمة عمال الحديد والصلب، قال الوزير إن العمال لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم حتى الآن لأنه تم تشكيل لجنة وهي ما زالت تباشر مهامها وبمجرد الانتهاء سيتم الصرف، مضيفا أنه تم حتى الآن تصفية 3 شركات فقط ومن المخطط تصفية 2 آخرين، مضيفا أن إعادة هيكلة الشركات تأتي في مصلحة العمال.

وفيما يتعلق بشكوى الفلاحين من ارتفاع أسعار السماد قال هشام توفيق، إنه من الضروري ربط سعر المنتج والمدخلات مثل القطن والسماد بالسعر العالمي لمنع التلاعب بالسوق السوداء.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الصناعة المصرية لديها بعض المشكلات التي تعمل على حلها، وما زال هناك الكثير لتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات.