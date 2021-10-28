الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. الفنان خالد سرحان فى ضيافة قصر ثقافة السينما

الفنان خالد سرحان
الفنان خالد سرحان

يستضيف قصر ثقافة السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المشرف العام على المشروع الفنان خالد سرحان الأحد المقبل من خلال برنامج "نجم وندوة"؛ بهدف مناقشة النجم عن مجمل أعماله الفنية، خاصة دوره فى فيلم "يوم وليلة" المزمع عرضه عقب الندوة، وسيدير الندوة الناقد عصام زكريا.

وفيلم يوم وليلة بطولة خالد سرحان وخالد النبوى وإخراج أيمن مكرم والذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية من خلال أمناء الشرطة من يتعرضون لأزمات الفقراء.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مشروع "السينما بين يديك" المقام برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الفنان خالد سرحان قصر ثقافة السينما الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبد المنعم

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