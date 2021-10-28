الأحد.. الفنان خالد سرحان فى ضيافة قصر ثقافة السينما

يستضيف قصر ثقافة السينما، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، المشرف العام على المشروع الفنان خالد سرحان الأحد المقبل من خلال برنامج "نجم وندوة"؛ بهدف مناقشة النجم عن مجمل أعماله الفنية، خاصة دوره فى فيلم "يوم وليلة" المزمع عرضه عقب الندوة، وسيدير الندوة الناقد عصام زكريا.

وفيلم يوم وليلة بطولة خالد سرحان وخالد النبوى وإخراج أيمن مكرم والذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية من خلال أمناء الشرطة من يتعرضون لأزمات الفقراء.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مشروع "السينما بين يديك" المقام برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.