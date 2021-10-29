الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الرحلات الجوية السياحية بين مطارى الغردقة ودوسلدورف الألمانى

مطار الغردقة
مطار الغردقة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الرحلات الجوية الدولية السياحية بين مطارى الغردقة ودوسلدورف الألماني مع بداية الشهر المقبل، عبر إحدى شركات الطيران الجوية الألمانية الخاصة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة الى البلاد.

 

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن إحدى شركات الطيران الألمانية الخاصة، قد تقدمت بإخطارات لسلطة الطيران المدني المصري ومطار الغردقة الدولي، تفيد بالسماح لها بزيادة الرحلات الجوية السياحية القادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية مع بداية نوفمبر المقبل وحتى منتصف شهر مارس المقبل 2022، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب السائحين الألمان لزيارة مدنية الغردقة السياحية، ومشاهدة الشواطئ السياحية الجميلية والمناظر الطبيعية الخلابة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن مطار الغردقة الدولي يشهد حاليا زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، وبالأخص الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولتى روسيا وألمانيا، حيث توجد العديد من الإخطارات لزيادة الرحلات السياحية الجوية المنتظمة وغير المنتظمة "الشارتر" من مختلف الدول الأوروبية والعربية، وبالأخص منطقة الخليج، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الشتوي والذي يشهد كثافة ركابية وجوية هائلة.

 

وأوضحت المصادر أن مسئولي الشركة المصرية للمطارات، قد أصدروا تعليمات مشددة إلى مديري المطارات الإقليمية والسياحية، لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، مع تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية والتأمينية على المنشآت التابعة لتلك المطارات.

 

وتابعت المصادر أن منظومة الطيران المدني المصري وبالأخص المطارات الإقليمية والرئيسية وذات المقاصد السياحية، تشهد اهتماما كبيرا من مختلف دول العالم، لتسيير رحلاتها السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر"، خاصة مع حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

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