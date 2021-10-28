الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

طن عصائر مجهولة المصدر
طن عصائر مجهولة المصدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على طن عصائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر بأنواعها، مانجو وفراولة وجوافة بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لحيازته منتجات مجهولة المصدر بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.
تمت مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على طن عصائر منتجات نهائية غير مدون عليها أي بيانات سواء تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية، ومجهولة المصدر، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.
كما ضبط بعض العصائر مدون عليه تاريخ إنتاج لاحق من المستقبل مما يشكل جريمة غش تجاري وتدليس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

أمن مصنع التجارى بيان المواطنين مدير التجارة عصائر منتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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