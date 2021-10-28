التحفظ على طن عصائر مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التحفظ على طن عصائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر بأنواعها، مانجو وفراولة وجوافة بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لحيازته منتجات مجهولة المصدر بدون تواريخ إنتاج أو صلاحية مما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

تمت مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على طن عصائر منتجات نهائية غير مدون عليها أي بيانات سواء تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية، ومجهولة المصدر، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

كما ضبط بعض العصائر مدون عليه تاريخ إنتاج لاحق من المستقبل مما يشكل جريمة غش تجاري وتدليس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.