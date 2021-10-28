الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفلاحين» ترحب بسعى الحكومة لتحديد أسعار محصول القمح

قمح
قمح

رحّب حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، بنية الحكومة تحديد سعر الأقماح قبل زراعتها بعد إعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر أردب القمح قبل زراعته، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.

أضاف عبدالرحمن أن زراعة القمح ستبدأ بعد أيام مع بداية الشهر المقبل، مطالبًا بسرعة اتخاذ قرار تسعير أردب القمح، لتشجيع المزارعين على زراعة أكبر قدر من المساحة المتاحة بالقمح.

ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الأقماح محليًا وعالميًا بأكثر من 200 جنيه لطن القمح المستورد، ووصل طن القمح المستورد لـ5400 وكان يباع قبل ارتفاع الأسعار بنحو 5200 جنيه وارتفع سعر أردب القمح محليًا إلى نحو 900 جنيه.

-الفلاحين ترحب بسعي الحكومة تحديد أسعار الأقماح قبل

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وائل لطفي

عدو الفساد

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