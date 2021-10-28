قصر السينما يستضيف خالد سرحان فى «نجم وندوة».. اعرف التفاصيل

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، الفنان خالد سرحان في ندوة وتكريم خلال برنامج نجم وندوة يوم الأحد بمقر قصر السينما بجاردن سيتي.

يدير الندوة الناقد الكبير عصام زكريا ويتم عرض فيلم يوم وليلة للمخرج أيمن مكرم.

كما تقام الندوة في حضور الفنان تامر عبدالمنعم مديرا عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

شارك الفنان خالد سرحان في موسم رمضان الماضي بمسلسلين المداح مع النجم حمادة هلال واللي ملوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.