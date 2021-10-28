السجن عام للمتهم بسرقة هاتف صحفى أعلى الطريق الدائرى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى، الأسبوع الماضي، وشهر وكفالة 100 جنيه للمتهم الثاني لتاجر "صاحب محل موبايلات".

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد الصحفيين أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه.

وكانت أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل صحفي حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وتمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر- مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.