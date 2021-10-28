الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عمان تعتمد إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

اعتمدت اللجنة العُليا بسلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، على أن تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك، كما وافقت اللجنة على تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد قررت اللجنة العُليا عودة طلبة الصفوف (5 - 11) لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة 100%، في جميع المدارس، اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وارتداء الكمامات وسيتم تقييم الأمر بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

كما قررت اللجنة السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية (البيع بالمناداة، والهبطات والبيع في الأماكن المفتوحة)، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

مسقط سلطنة عمان عمان فيروس كورونا

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