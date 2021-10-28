الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يدين قصف الحوثى مديرية الجوبة

معمر الارياني
معمر الارياني

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي بقصف عزلة الجرشة الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتهدم مسجد الجرشة وأربعة من منازل المواطنين‏.

أوضح وزير الإعلام اليمني أن هذه الجريمة الارهابية تأتي في ظل استهداف متواصل من قبل مليشيا الحوثي على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة، والتي كان آخرها قصف عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا سقط ضحيتها عشرات المدنيين بيت قتيل وجريح، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وتهجير أكثر من 500 أسرة‏. بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

أشار الوزير اليمني إلى ارتفاع اعداد الضحايا والمتضررين بين المدنيين منذ تصعيد مليشيا الحوثي بمديريات جنوب محافظة مأرب الى أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم نساء واطفال، إضافة الى تهجير ونزوح اكثر من 10 آلاف أسرة من منازلهم وقراهم‏.

لفت إلى أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب أعمال القتل والتهجير الممنهج لليمنيين في ظل صمت دولي مطبق، وعجز الامم المتحدة عن القيام بواجباتها في الضغط على قيادات المليشيا لوقف تصعيدها العسكري في جبهات مأرب، ووضع حد للجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المدنيين وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.

وزير الإعلام اليمني معم معمر الإرياني عزلة الجرشة محافظة مأرب مديرية الجوبة صاروخ باليستي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

خريطة سقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

مباحث مطروح تلقي القبض على قاتل لواء بالمعاش وزوجته

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

رئيس الوزراء عن إلغاء مد حالة الطوارئ: قرار تاريخى يعكس استقرار مصر

«متجوز وعنده عيال».. القصة الكاملة لـ«إسلام برجر» الذى أثار الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة لنظيريها فى الخارجية والدفاع

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا