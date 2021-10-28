وزير الإعلام اليمنى يدين قصف الحوثى مديرية الجوبة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي بقصف عزلة الجرشة الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتهدم مسجد الجرشة وأربعة من منازل المواطنين‏.

أوضح وزير الإعلام اليمني أن هذه الجريمة الارهابية تأتي في ظل استهداف متواصل من قبل مليشيا الحوثي على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة، والتي كان آخرها قصف عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا سقط ضحيتها عشرات المدنيين بيت قتيل وجريح، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وتهجير أكثر من 500 أسرة‏. بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

أشار الوزير اليمني إلى ارتفاع اعداد الضحايا والمتضررين بين المدنيين منذ تصعيد مليشيا الحوثي بمديريات جنوب محافظة مأرب الى أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم نساء واطفال، إضافة الى تهجير ونزوح اكثر من 10 آلاف أسرة من منازلهم وقراهم‏.

لفت إلى أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب أعمال القتل والتهجير الممنهج لليمنيين في ظل صمت دولي مطبق، وعجز الامم المتحدة عن القيام بواجباتها في الضغط على قيادات المليشيا لوقف تصعيدها العسكري في جبهات مأرب، ووضع حد للجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المدنيين وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.