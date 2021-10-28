سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد الحاجة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن هناك حاجة للتوصل لاتفاق حول سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لأنه أمر أساسي وضروري ولا مفر منه من أجل مصلحة دول حوض النيل.

وقال السفير كريستيان برجر - ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس- إن هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي منذ البداية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم المشاورات والتفاوض، مشيرا إلى أن الممثلة الخاصة بالاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي المعينة حديثا ستقوم بزيارة مصر الأسبوع القادم.