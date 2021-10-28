«رودينا» طفلة مريضة سكر تستغيث بالرئيس: «بيقولولي متجيش المدرسة بسبب جرعة الأنسولين»

استغاثت الطفلة رودينا محسن (7 سنوات) الطالبة بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد إيهاب إبراهيم بمحافظة القليوبية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد معها من دخول المدرسة بسبب جرعة الأنسولين.

وجاءت نص الاستغاثة التي نشرتها الطالبة على «فيس بوك»: « أنا يتيمة الأب.. وأنت أب لي.. يمنعوننى من المدرسة على الرغم من إنني أحصل على البطولات وأنا مسكرة أي مريضة سكر».

وتواصلت «الدستور» مع منار محسن، شقيقة الطفلة رودينا: «أختي بطلة معروفة في الكاراتية وتم استضافتها في أكثر من برنامج تلفزيوني، وهي مريضة سكر وتذهب إلى المدرسة 3 أيام في الأسبوع، ولكنها تتعرض لحالة نفسية سيئة بسبب أن المدرسة ترفض حضورها».

وأضافت منار: «عندما أذهب لشقيقتي في المدرسة حتى أعطيها جرعة الأنسولين يرفض المعلم دخولي ويقول لى متجبهاش طالما عيانة».

وتابعت:« يرفضون دخولي سواء في أول اليوم أو نصفه.. وعدم أخذها جرعة الأنسولين من الممكن أن يعرضها لهبوط حاد.. ومنذ أيام حاولت الدخول لها إلا أن أمن المدرسة منعني».

وأكملت: «رودينا تظل تبكي لأنها تشعر أن الجميع في المدرسة يرفضها.. ويقولون لها متجيش المدرسة.. ونتمنى أن الأطفال مثل رودينا يعيشون حياة مدرسية سوية لا يتعرضون إلى التنمر أو الرفض بسبب مرضهم».

وتواصلت «الدستور» مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أكد مصدر مطلع: أنه «سوف يتم التواصل مع مدير المديرية، ورفع الشكوى إلى المديرية لمعرفة حقيقة الأمر والعمل على حله واتخاذ اللازم».