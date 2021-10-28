الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابشان الإعدادية بـ6 ملايين و400 ألف جنيه

افتتاح المدرسة
افتتاح المدرسة

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الخميس، مدرسة ابشان الإعدادية، بمركز ببيلا، إحلال جزئي، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، على مساحة 4193 م2, وتضم 27 فصلاً، بكثافة 33 طالب وطالبة بالفصل وتضم معامل متنوعة.

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جاء ذلك بحضور محمد زكى، عضو مجلس النواب، ومحمد فوزى، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل  وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على مادرسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة ومعرض للاقتصاد المنزلي.

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وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

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ومؤخرا، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة زهران للتعليم الأساسي، ليطمئن على انتظام العملية التعليمية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبديًا عددًا من الملاحظات بالمدرسة، وأمهل المدرسة أسبوعا لتفاديها، مثنيا على مستوى الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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جاء ذلك بحضور المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعماد السبع، مدير إدارة سيدي غازي التعليمية.

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وناقش محافظ كفر الشيخ الطلاب والتلاميذ في عدد من الموضوعات في العديد من المواد الدراسية وخاصة في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والتاريخ، وأبدى إعجابه بالمستوى التعليمي الذي ظهر عليه الأطفال والتلاميذ وطلاب المرحلة الإعدادية، مشددا على تسليم الكتب للطلاب.

الخميس إبشان مدرسة افتتاح بيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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