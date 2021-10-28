أبو الحسين قايد يتسلم مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة

تسلم المستشار أبوالحسين قايد الوكيل الأول لرئيس نادي قضاة مصر، اليوم الخميس، مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة، وذلك عقب اعتذر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي السابق وعضو مجلس إدارة النادي، عن عدم استمرار في منصبه بالمجلس منذ شهر مارس الماضي.

وقالت مصادر قضائية ان منصب المتحدث ظل 9 اشهر فارغ دون تحديد مستشار للقيام بعمل متحدث النادي، حتي أعلن المجلس اختيار "قايد"، للمنصب من جديد.

كان قد أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن ، تكليف المستشار أبوالحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي، بمهام المتحدث الرسمي.

تخرج المستشار قايد من جامعة القاهره دفعة 88، وعمل بعدها وكيلًا للنائب العام، ثم تدرج في السلك القضائي وعمل رئيسا النيابة النقض ثم بالمكتب الفني بمحكمة النقض، وبعدها كمحامٍ عامٍ بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض، ويشغل المستشار أبوالحسين قايد حاليا منصب الوكيل الأول لنادي القضاة منذ عام 2016.