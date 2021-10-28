الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أبو الحسين قايد يتسلم مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة

المستشار أبوالحسين
المستشار أبوالحسين قايد

تسلم المستشار أبوالحسين قايد الوكيل الأول لرئيس نادي قضاة مصر، اليوم الخميس، مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة، وذلك عقب اعتذر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي السابق وعضو مجلس إدارة النادي، عن عدم استمرار في منصبه بالمجلس منذ شهر مارس الماضي.

وقالت مصادر قضائية ان منصب المتحدث ظل 9 اشهر  فارغ دون تحديد مستشار للقيام بعمل متحدث النادي، حتي أعلن المجلس اختيار "قايد"، للمنصب من جديد.

كان قد أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن ، تكليف المستشار أبوالحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي، بمهام المتحدث الرسمي.

تخرج المستشار قايد من جامعة القاهره دفعة 88، وعمل بعدها وكيلًا للنائب العام، ثم تدرج في السلك القضائي وعمل رئيسا النيابة النقض ثم بالمكتب الفني بمحكمة النقض، وبعدها كمحامٍ عامٍ  بنيابة النقض، ثم مستشارا بمحكمة النقض ثم نائبا بمحكمة النقض، ويشغل المستشار أبوالحسين قايد حاليا منصب الوكيل الأول لنادي القضاة منذ عام 2016.

نادي قضاة مصر عضو مجلس ادارة النادى السلك القضائي مدينة العدالة مجلس إدارة النادي المكتب الفني المتحدث الرسمي أبوالحسين قايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«من فتحة سرية».. ضبط صاحب محل ملابس حريمي يصور الفتيات داخل البروفة

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

حبس سائق دهس شابا بسبب السرعة الزائدة بشبرا

القابضة للكهرباء تخصص 300 ألف عداد كودي مسبق الدفع لـ«مصر الوسطى»

أبو الحسين قايد يتسلم مهام عمله متحدثًا باسم نادى القضاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال