إعلام النهضة تكرم أم الشهيد البطل محمد مختار وعدد من الرموز فى احتفالية «انتصارات أكتوبر»

نظمت كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة، احتفالية خاصة تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بمرور ٤٨ عامًا على انتصار أكتوبر المجيد تحت عنوان "انتصارات أكتوبر في عيون السينما المصرية".

تضمنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي عن أبرز أفلام السينما المصرية التي تناولت بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة أثناء حربي الاستنزاف وأكتوبر ١٩٧٣، كما تزين الحفل بحضور أسرة الشهيد محمد مختار ملازم أول بالقوات المسحلة وأحد أبناء محافظة بني سويف، كما حضر الحفل اللواء أركان حرب حسني صلاح الدين أحد أبطال القوات المسلحة بحرب أكتوبر الذي سرد تجربته الفريدة كمقاتل أثناء الحرب.

حضر الحفل الدكتور محمد أيوب نائب رئيس جامعة النهضة الذي ثمن جهود كلية الإعلام في تنظيم فعاليات مهمة كتلك تساعد في رفع مستوى الوعي والانتماء للأجيال الجديدة من الطلاب.

وشهد الحفل حضور عدد من الرموز الفنية في مقدمتهم المنتج السينمائي الكبير محمد العدل والمخرجة التسجيلية حنان محمد راضي والناقدة السينمائية ناهد صلاح؛ الذين أكدوا في كلماتهم على ضرورة دعم الدولة لإنتاج أفلام سينمائية جديدة تضيف إلى الإرث السينمائي الحالي وتوثق وتخلد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة إنسانيًا وعسكريًا، وقد قامت الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام في نهاية الاحتفالية بتكريم الضيوف وتكريم صناع الأفلام السينمائية التي تناولت انتصارات أكتوبر المجيدة وعلى رأسهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي صانعة فيلمي "الطريق إلى إيلات" و"حكايات الغريب" والمخرج الكبير الراحل محمد راضي صانع فيلم "العمر لحظة".

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات الموسم الثقافي الذي أطلقته كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة مع بداية العام الدراسي الحالي تحت رعاية الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة.