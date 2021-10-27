الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التنمية والتحرير» اللبنانية تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات بالمواعيد التى يتم التوافق عليها

نبيه بري
نبيه بري

أكدت كتلة التنمية والتحرير بمجلس النواب اللبناني (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري) تمسكها واستعدادها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق عليها، مؤكدة أنها ستواجه أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية الذي عقد اليوم /الأربعاء/ برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

ودعت الكتلة الحكومة وكافه الوزارات الى وجوب منح الأولوية لمعالجة كافة القضايا المتصلة بلقمة عيش الناس وأولوياتهم اليومية خاصة في الصحة والمياه والتربية والكهرباء والمحروقات ووقف الانهيار المريع لمخصصات ورواتب موظفي القطاع العام والخاص امام ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية وتفلت التجار والمحتكرين من الضوابط الرقابية والقانونية.

وطالبت الكتلة الحكومة بضرورة الاسراع باقرار البطاقة التمويلية وتصحيح الأجور بما يُمكُن اللبنانيين من مواجهة الظروف المالية والاقتصادية القاسية.

 

النواب نبيه بري الانتخابات النيابية النواب اللبناني المحروقات الصحة الضوابط الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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