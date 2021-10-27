«الزراعة»: وفد «الإيفاد» يتفقد المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية

أجرى وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، عدة زيارات ميدانية للمشروعات المشتركة مع مصر، بحضور الدكتور دينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد ومحمد الغزالي مدير مشروعات الايفاد بالقاهرة.

زار الوفد في اليوم الأول مزرعة الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء بمنطقة النوبارية، وتفقد محتويات المزرعة، والتى تضم ما يزيد عن 600 رأس ماشية من السلالات المتميزة فضلاً عن أماكن لتجميع الألبان بشكل آلى وتصنيع أنواع مختلفة من الجبن والزبادى والزبد وغيرها من المنتجات الثانوية.

كما زار الوفد مركز التلقيح الاصطناعى بمنطقة العامرية والذى يتضمن ما يقرب من 30 طلوقة من الأبقار والجاموس ذات السلالات عالية الإنتاجية من اللحم والألبان والملحق به قاعات للتدريب بهدف رفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لقطعان الماشية لخدمة المنتفعين والخريجين الحائزين للأراضى بالمنطقة من خلال تقديم خدمات التحسين الوراثى للأجيال ونشر الصفات الوراثية.

وزار أيضا مقر مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" بالعامرية لمشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة مشروعات الإيفاد المنفذة بمصر ( SAIL ، PRIME PRIDE) وعروض تقديمية عن أنشطة هذه المشروعات.

وفي اليوم الثاني افتتح وفد المجلس التنفيذي للإيفاد شادر أقيم بمنطقة مطوبس محافظة كفر الشيخ ضم العديد من المنتجات اليدوية التى تم تصنيعها من خلال المستفيدين ممن مشروعي" سيل وبرايم"، بالإضافة إلى قيام المشروعات باستعراض أنشطة والخدمات التى تقدمها لفئاتها المستهدفة.

وزار الوفد محطة الأرصاد الجوية بقرية إبراهيم الدسوقي بمنطقة مطوبس ومشاهدة تطبيق نظام الإنذار الزراعى المبكر كنظام للتنبؤ بالتغييرات المناخية التي يتم من خلالها إرسال الرسائل التليفونية الإرشادية للمنتفعين بقرى عمل المشروع لمواجهة التغييرات المناخية الطارئة وذلك للتخفيف من أضرار هذه التغيرت المناخية.

إلى جانب زيارة صوبة الأكوابونيك كنموذج تدريبي للزراعة الحديثة بدون تربة وتربية الأسماك وهى أحد الأساليب التكنولوجية الحديثة للتغلب على مشاكل نقص المياه وأمراض التربة.

فضلا عن قيام وفد الإيفاد بزيارة الحديقة المنزلية والتى تعتبر كنشاط من أنشطة الأمن الغذائى للأسر الريفية التي يتم زراعتها بالخضروات الضرورية للأسرة كمكمل إضافي للغذاء بالإضافة إلى كونها مصدر دعم مالي لبعض الأسر الفقيرة.

واطلع الوفد أيضا على أعمال تأهيل المساقى الداخلية حيث تم إعادة تأهيل 25,920 متر طولى مساقى داخلية بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما زار الوفد وحدات البيوجاز (أنشطة تغير مناخي) بقرية السيد البدوى للتغلب على مشكلة الطاقة وأيضًا الحصول على سماد عضوى نظيف خالى من بذور الحشائش.

كما تم زيارة العيادة البيطرية والمجهزة بالمعدات اللازمة حيث يتم توفير طبيب بيطرى يومى بالعيادة ويتم تنفيذ الأيام البيطرية وأيام الرش الوقائى. للتغلب على مشاكل نقص الخدمات البيطرية.

وزار الوفد المشغل النسائى (أنشطة مرأة) والمجهز بالماكينات لتعليم حرف للسيدات الريفية بالمنطقة والتى تساعد على تحسين الدخل للسيدات بهذه المناطق.

وزار الوفد أيضا إحدي المنتفعات من المشروع والحاصلة على منحة مرأة ريفية وتم التعرف على المشروع الصغير الذي ساعدها المشروع على تنفيذه (مشغل خياطة نسائي) للتغلب على صعوبات الحياة كقصة نجاح لمنحة مرأة ريفية.

كما تم تفقد صوبة زراعية مقامة على أرض أحد المزارعين المنتفعين من المشروع كنموذج حقل إرشادي.

وفي اليوم الثالث للزيارة تفقد الوفد أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري "PRIME" بمحافظة البحيرة حيث تفقد الوفد الشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضى – بيلكو لتعبئة وتغليف منتجات المحاصيل الستانية (الفاكهة والمخضر) وتصديرها من خلال محطة الشركة الى اوروبا الغربية (إنجلترا وهولندا وسويسرا وألمانيا)، بالإضافة الى التسويق المحلى حيث تم مشاهدة عرض تقديمي عن نشاط الشركة وتم الاستماع إلى مقدمة عن علاقة الشركة بالمشروع وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة نتيجة الشراكة التى تمت مع المشروع.



الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد استقبل وفد الإيفاد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي في مستهل زيارته للقاهرة، وبحث معه المشروعات المشتركة وآفاق التعاون مع المنظمة الدولية.