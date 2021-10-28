سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

يحظى سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، بمتابعة يومية من جميع المتعاملين في السوق المصرفى بجميع أنحاء الجمهورية، لارتباط السعر، بأسعار العديد من الخدمات والمنتجات المختلفة فى الأسواق، وخاصة السبع الإستراتيجية المستوردة من الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، الخميس، استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع والذى بلغ 15.71 جنيه خلال تعاملات اليوم فى البنك المركزي والبنوك العامة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

كذلك استمرت معدلات السحب على العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، فى المعدلات الطبيعية، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، نظرا لتوفير الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة، سواء من البنوك أو تدفقات المصريين العاملين في الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

أيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي

فى نفس السياق، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.