ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص أنشأ وأدار شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى رئيس مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالجيزة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات غير مجازة رقابية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم ابو الخير النائب الأول لرئيس المباحث تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم ضبط (مالك ومدير الشركة) وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (2 جهاز حاسب آلى – برامج أنظمة تشغيل ومونتاج مُقلدة ومنسوخة – مجموعة من الأعمال الفنية – مجموعة من المصنفات التى يتم تجهيزها وإعدادها للعرض).بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.