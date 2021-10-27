الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ارتفاع الأسعار والبطاقات التموينية» أبرز الملفات التى سيناقشها وزير التموين غدًا

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، سيناقش غدا خلال المؤتمر الصحفي عددا من الملفات الهامة خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن الوزير سيناقش المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية، والذي يتراوح ما بين 4 و 6 شهور من السلع، والذي تسعى الوزارة حاليا إلى تكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 8 و9 شهور من خلال مشروع المستودعات الاستراتيجية، والذي يصل تكلفته إلى نحو 21 مليار جنيه.

وتابع: كما يتناول المؤتمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر، والأخرى مثل بيض الطعام، والتي أوقفت الوزارة موجة غلائه خلال الفترة الأخيرة بعد أن لامست كرتونة البيض سعر 60 جنيها بواقع جنيهين للبيضة الواحدة، وشهد انحفاض ليتراوح ما بين ٤٥و ٥٠ جنيهًا للكرتونة.

ولفت إلى أن الوزير علي المصيحلي، سيتطرق إلى ملف البطاقات التموينية من حيث تنقيتها وحوكمتها للحفاظ علي الدعم ووصوله إلى مستحقيه، بعد أن أثار الرئيس السيسي، وجود بطاقة باسمه في محافظة المنيا وتحصل على الدعم، وتم إلغاؤها على الفور من قِبل الوزارة.

البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية وزارة التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية صغار المزارعين وزارة التموين والتجارة التموين والتجارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المزارعين والمنتجين ئيس عبد الفتاح السيسي المستودعات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المشروع القومى للصوامع أمن قومى المشروع القومي للصوامع السعة التخزينى للصوامع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء الحماية لصغار المزارعين ملف البطاقات التموينية من حيث تنقيته مشروع المستودعات الاستراتيجية المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الأساسية

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