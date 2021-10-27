الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استئناف تشغيل معبر رفح البرى لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار

معبر رفح البري
معبر رفح البري

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح البرى من الجانبين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ويتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقًا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقًا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

رفح القدس فلسطين مصر السلطات المصرية

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