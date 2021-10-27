ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا حول العالم

سجلت العديد من الدول، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والإصابات بكوفيد-19.

ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و451 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 585 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و215 ألفا و653 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 455 ألفا و653 شخصا، حسب ما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 13 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و270 ألفا و322 أشخاص، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و405 وفيات.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8452 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و875 ألفا و452 والوفيات إلى 18 ألفا و922. وسجلت البلاد تعافي 8449 ليرتفع إجمالي المتعافين مليون و758 ألفا و296.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و114 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و506 آلاف و415 والوفيات إلى 95 ألفا و359. وارتفع إجمالي المتعافين 4 ملايين و237 ألفا و100 منذ بداية الجائحة

وفي أوكرانيا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 734 وفاة جراء ا لإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و825 ألفا و733 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و628 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة في صباح اليوم الأربعاء تسجيل 6816 حالة إصابة جديدة، و124 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 582 ألفا و122 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 23 ألفا و440 حالة حتى الآن.

وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1551 حالة اصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع اجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 932 ألفا و688 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 2052 حالة شفاء تام من الفيروس، مما يرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 876 ألفا و699 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 118 ألفا و111 والوفيات إلى 2758.وارتفع إجمالي المتعافين 113 ألفا و791 منذ بداية الجائحة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 6274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 669 ألفا و859 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألف و667 حالة وفاة حتى الآن.

أما في بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و333 ألف و947 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألف و914 حالة وفاة حتى الآن.

وسجلت منغوليا 1669 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 353 ألفا و504 إصابات، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1689 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4538 ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 788 ألفا و986 شخصا، وفقا لموقع وزارة الصحة المكسيكية، مضيفة أنه تم تسجيل 392 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 286 ألفا و888 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد 1952 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 356 ألفا و305 إصابات، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2797 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و218 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و768 ألفا و849 حالة، كما سجلت 271 وفاة متأثرة بعدوى كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 42 ألفا و348 حالة.

وفي جورجيا، تم تسجيل 4337 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن 703 ألاف و 281 إصابة فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 9873 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الأسترالية تسجيل 1850 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 163 ألفا و866 شخصا، كما سجلت 16 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1669 وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في البلاد 50 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 96 ألفا 899 شخصا .. فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة إضافية ليستقر العدد عند 4636 حالة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و388 والوفيات إلى 847.

وفي أرمينيا، تم تسجيل 2074 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن 300 ألف و143 إصابة فيما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 6151 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و920 ألفا و109 والوفيات إلى 88 ألفا و 987.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8361 إصابة جديدة بفيروس كورونا و133 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و990 ألفا و509 والوفيات إلى 76 ألفا و 672.

وحتى أمس الثلاثاء، تم إعطاء ما مجموعه 38671357 جرعة لقاح وتم تطعيم 19846726 شخصًا بشكل كامل.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 211 ألفا و330 واستقرت الوفيات عند 2884. وارتفع إجمالي المتعافين 202 ألفا و803 منذ بداية الجائحة.

وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 4571 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 453 ألفا و936 حالة، وسجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9116 حالة.