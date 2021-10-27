بعد تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث.. هل يعود الأمير هاري لبريطانيا؟

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن هناك مطالبات عديدة للأمير هاري من أجل العودة إلى المملكة المتحدة بعد تدهور الحالة الصحية لجدته الملكة اليزابيث الثانية، حيث قال أحد أفراد العائلة المالكة إن الأمير سوف يندم على ذلك إذا لم يعود للبلاد.

وتابعت أن الملكة قضت ليلة في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات بسبب إصابتها بوعكة صحية نتج عنها إلغاء سفرها إلى إيرلندا الشمالية، كما فشل فريقها الطبي في تأهيلها لحضور قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة جلاسكو الاسكتلندية يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن قرار عدم حضور الملكة لقمة المناخ قد زاد من المخاوف على صحتها، ما دفع الكثير من أعضاء العائلة لحث هاري على العودة للمملكة والإقامة مع جدته لفترة من الوقت، خصوصأ وأنه معروف مدى قرب هاري من جدته وحبه لها.

وأشارت إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا هي صاحبة أطول فترة خدمة في التاريخ البريطاني ، وبينما يعد ذعرها الصحي الأخير بمثابة تذكير صارخ بتقدمها في السن، فقد حرص القصر على طمأنة الجمهور بأنها لا تزال في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة.

واشتعل التوتر في العائلة المالكة منذ مغادرة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل القصر الملكي والتخلي عن مهامهما الملكية.

وأكدت الصحيفة أنه خلال مقابلة مع أوبرا في شهر مارس كشفت عائلة ساسكس الغطاء كواليس ما حدث في القصر الملكي خلال الفترة التي قضاها الثنائي كأحد كبار أفراد العائلة المالكة وقدمت سلسلة من الادعاءات ضد العائلة.

وتابعت أن بعد صدمة الأمير هاري ووفاة الامير فيليب في شهر أبريل، طالب البعض الملكة بالإبطاء في العمل والتنازل عن بعض واجباتها الملكية للامير تشارلز.

وقال أحد الخبراء الملكيين إنه إذا كان دوق إدنبرة الامير فيليب على قيد الحياة ، لكان أول من نصحها بتيسير الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير هاري لم يعد للمملكة المتحدة منذ يوليو الماضي عندما عاد ليكشف النقاب عن تمثال جديد لوالدته الأميرة ديانا في قصر كنسينجتون.

وأشارت إلى أن أفراد العائلة يأملون أن يعود هاري مرة أخرى مع زوجته واطفاله آرتشي وليليبيت إلى المملكة مرة أخرى للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة في الربيع المقبل.