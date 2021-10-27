الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تدهور الحالة الصحية للملكة إليزابيث.. هل يعود الأمير هاري لبريطانيا؟

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن هناك مطالبات عديدة للأمير هاري من أجل العودة إلى المملكة المتحدة بعد تدهور الحالة الصحية لجدته الملكة اليزابيث الثانية، حيث قال أحد أفراد العائلة المالكة إن الأمير سوف يندم على ذلك إذا لم يعود للبلاد.

وتابعت أن الملكة قضت ليلة في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات بسبب إصابتها بوعكة صحية نتج عنها إلغاء سفرها إلى إيرلندا الشمالية، كما فشل فريقها الطبي في تأهيلها لحضور قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة جلاسكو الاسكتلندية يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأضافت أن قرار عدم حضور الملكة لقمة المناخ قد زاد من المخاوف على صحتها، ما دفع الكثير من أعضاء العائلة لحث هاري على العودة للمملكة والإقامة مع جدته لفترة من الوقت، خصوصأ وأنه معروف مدى قرب هاري من جدته وحبه لها.

وأشارت إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا هي صاحبة أطول فترة خدمة في التاريخ البريطاني ، وبينما يعد ذعرها الصحي الأخير بمثابة تذكير صارخ بتقدمها في السن، فقد حرص القصر على طمأنة الجمهور بأنها لا تزال في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة.

واشتعل التوتر في العائلة المالكة منذ مغادرة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل القصر الملكي والتخلي عن مهامهما الملكية.

وأكدت الصحيفة أنه خلال مقابلة مع أوبرا في شهر مارس كشفت عائلة ساسكس الغطاء كواليس ما حدث في القصر الملكي خلال الفترة التي قضاها الثنائي كأحد كبار أفراد العائلة المالكة وقدمت سلسلة من الادعاءات ضد العائلة.

وتابعت أن بعد صدمة الأمير هاري ووفاة الامير فيليب في شهر أبريل، طالب البعض الملكة بالإبطاء في العمل والتنازل عن بعض واجباتها الملكية للامير تشارلز.

وقال أحد الخبراء الملكيين إنه إذا كان دوق إدنبرة الامير فيليب على قيد الحياة ، لكان أول من نصحها بتيسير الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير هاري لم يعد للمملكة المتحدة منذ يوليو الماضي عندما عاد ليكشف النقاب عن تمثال جديد لوالدته الأميرة ديانا في قصر كنسينجتون.

وأشارت إلى أن أفراد العائلة يأملون أن يعود هاري مرة أخرى مع زوجته واطفاله آرتشي وليليبيت إلى المملكة مرة أخرى للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة في الربيع المقبل.

الملكة اليزابيث الثانية هاري ميجان قمة المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

«ريش نعام».. فيلم وثائقى لرحلة تطوير المناطق غير الآمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا

البرلمان العربي يدين المخططات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل