إحالة عامل للجنايات بتهمه الاتجار في الحشيش بالطالبية

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عامل، إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر «الحشيش» بقصد الاتجار فيها بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة الطالبية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكن من ضبط عامل، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- سلاح أبيض).

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.