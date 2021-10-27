إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»

أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح "سبوتينك في" الروسي المضاد لكورونا.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم السماح للسائحين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك في" بدخول إسرائيل بداية من الشهر القادم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد أقل من أسبوع من إعلان مكتب رئيس الوزراء أنه سيتم السماح بدخول المسافرين الحاصلين على أي لقاح معترف به من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية.

ووفقا للصحيفة فإن "سبوتنيك في" ليس معترفا به من أيٍ من هذه الجهات.

وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقد الليلة الماضية بين بينيت وكبار مسؤولي الصحة.