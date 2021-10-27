الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يكرم جامعة طنطا لفوزها بجائزة مصر للتميز الحكومي 2020

محافظ الغربية ورئيس
محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جامعة طنطا ممثلة في الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، لحصولها على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي 2020 للمؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية فئة "الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية"، وذلك خلال حضوره المجلس التنفيذي للجامعة صباح اليوم.

وأكد محافظ  الغربية خلال كلمته، على أهمية هذه الجائزة كونها تدعم التنافسية الجادة وتدفع الجميع بقوة لاتخاذ خطوات ثابتة تجاه التطور والحداثة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنتها، تحقيقاً لرؤية البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة وتوافقاً مع خطواتها الواسعة نحو الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعته المتميزة لأعمال المسابقة مما كان له الأثر البالغ في تحقيق المسابقة لأهدافها المرجوة على مستوى الدولة المصرية. 

 كما وجه "رحمي" الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  على نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها، كما أشاد بالدور الفعال للجامعة في ما توفره من مواقع إلكترونية تفاعلية ستقدم خدماتها للطلاب بشكل يسير ومبسط.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجائزة تأتي تقديراً لجهود الجامعة فى دعم البنية التكنولوجية ودعم المنصات الالكترونية ورقمنة كافة الخدمات الطلابية كونها من الجامعات السباقة في دعم مشروع التحول الرقمي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن الجامعات المصرية  تشهد طفرة متميزة فى ملف التحول الرقمي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي . 

محافظ الغربية رئيس جامعة طنطا محافظ الغربية يكرم جامعة طنطا لفوزها بجائزة مصر للتميز الحكومي ٢٠٢٠ الغربية

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وائل لطفي

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