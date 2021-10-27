«ارتفاع في الحرارة غدًا».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1-2 درجة، على أن تعود لطبيعتها الجمعة المقبلة.

وأكدت الأرصاد اعتدال الطقس بداية من الجمعة وحتى الأسبوع المقبل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وسيناء، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل، مع فرص واحتمالات لسقوط الأمطار، مؤكدا على عدم سقوط الأمطار اليومين المقبلين على القاهرة ومن الممكن ان تبدأ الأسبوع المقبل.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وخاصة وقت الظهيرة لهذا يفضل الابتعاد عنها.