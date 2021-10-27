1144 شكوى عمالية خلال شهر في القاهرة

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال سبتمبر الماضي، 1144 شكوى، منها 159 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 175 شكوى، وإحالة 57 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت في 117 منحة مولود جديد بإجمالى 236 ألف جنيه، و37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه، و10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 56 ألف جنيه لعمل 13 عملية جراحية صغري وكبري لـ13 عاملا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ177 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 403 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 280 شكوى، وتم تسوية 213 شكوى منها، وتبقى 67 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 9 شكاوى، وعقد 20 ندوة توعية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تلقت خلال شهر أغسطس الماضي، 1264 شكوى، منها 209 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 293 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 177 شكوى، وإحالة 48 شكاوي لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 537 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في 98 منحة مولود جديد بإجمالي 198 ألف جنيه، و35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعمل 5 عمليات جراحية لـ9 عمال.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 315 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 409 شكوى، وتم تسوية 132 شكوى منها، وتبقى 277 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 254 منشأة، وإعادة التفتيش على 415 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 274 محضر سلامة وصحة مهنية و3 حالات غلق إداري، كما تم بحث 10 شكاوى، وعقد 15 ندوة توعية.