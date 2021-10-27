بيع 4 صقور بـ339 ألف ريال فى مزاد نادى الصقور السعودى الثانى

واصل مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية بمقره بملهم في الرياض فعالياته بليلته الـ20، حيث بيعت 4 صقور بمبلغ 339 ألف ريال.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ واس” السعودية ، تفصيلا: "جاءت انطلاقة الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح شرق عرعر للطواريح فهد محمد الجهني ومشعل جابر المطرفي ومشاري عدنان المضياني وعبدالله تركي المضياني وهادي عدنان المضياني، وتم بيعه بمبلغ 81 ألف ريال".

وتايع: "كان الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الذيبية - القصيم للطواريح سلطان عيسى الحربي ومحمد مسعد الحربي وإبراهيم مسعد الحربي وهليل عيسى الحربي، وتم بيعه بمبلغ 58 ألف ريال".

واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين فرخ طرح الصمان للطاروحين غلاب ملفي المطيري وسلطان عبدالله الحداري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

واختتم المزاد بالصقر الرابع شاهين فرخ طرح رفحاء للطاروحين بنيان الشمري وعودة الشمري، وتم بيعه بمبلغ 100 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق "الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية" مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، ويتم فحص الطير وتوثيق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور إلى مقر المزاد، ثم يتم إصدار شهادة تصدير للصقر بعد بيعه، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8782 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي اليوم، إلى تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفًا و368 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 38 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 537 ألفًا و376 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.