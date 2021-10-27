الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الهند.. شاب يبيع زوجته مقابل وجبات باذخة وهاتف ذكي

شاب هندى يبيع زوجته مقابل وجبات باذخة وهاتف ذكى

الهند
الهند

اعتقلت الشرطة الهندية في ولاية أوديشا شابا عمره 17 عامًا، إثر اتهامه ببيع زوجته لرجل عمره 55 عامًا مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار).

وقالت صحيفة "إنديا توداي"، إن شرطة ولاية أوديشا تمكنت من إنقاذ سيدة باعها زوجها لرجل آخر في ولاية راجستان، شمال غربي البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن المتهم يدعى راجيش رانا من قرية سوليكيلا في منطقة بولانجير في أوديشا، وتزوج من المرأة قبل شهرين فقط.

وقال بولو موندا، المفتش المسؤول في مركز شرطة بيلبادا، لـ"India Today": "لقد تواصلت المراهقة مع المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووقع كلاهما في الحب، وبعد ذلك وافقت أسرتهما على تزويجهما بطريقة تقليدية".

وفي أغسطس، ذهب الزوجان إلى راجستان للعمل في فرن الطوب، حيث صرح بولو موندا الذي كان ضمن الفريق الذي أنقذ المرأة من قرية في راجاستان، "بعد أيام قليلة من وظيفته الجديدة، باع راجيش زوجته لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا من منطقة باران".

وتابع قائلًا: "بعد "بيع" زوجته أنفق راجيش ببذخ على تناول الطعام واشترى حتى هاتفًا ذكيًا متطورًا"، مشيرًا إلى أن المتهم اتصل بوالد الفتاة وادعى أنها هربت مع شخص آخر.

هذا، ولم تصدق عائلة المرأة قصة "راجيش"، وتقدمت بشكوى للشرطة، حيث تم تشكيل فريق للتحقيق في الأمر.

وبحسب الصحيفة، تمكنت الشرطة من إنقاذ الفتاة وإعادتها إلى عائلتها، مشيرة إلى أن الشاب صرح في وقت لاحق بأنه لم يبع زوجته، بل رهنها مقابل 60 ألف روبية لإجراء جراحة في القلب، لكن المحكمة لم تصدق مزاعمه وأمرت بوضعه في مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.

وعلى صعيد آخر،  أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 12 ألفًا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 34 مليونًا و202 ألف و202 إصابة.

وأوضحت الوزارة  في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية، أنه جرى تسجيل 356 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 455 ألفًا و68 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 15 ألفًا و951 مريضًا من الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 33 مليونًا و583 ألفًا و318 شخصًا، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في البلاد 163 ألفًا و816 حالة.

زوجته وجبات بيع شاب أبل زوج هاتف الـ الهن الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

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