«الشيوخ الأمريكى» يصادق على تعيين سفير جديد لدى تركيا

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين السيناتور السابق عن ولاية أريزونا جيف فليك سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى تركيا.

وكان الجمهوري فليك يمثل ولايته في مجلس النواب خلال الفترة بين 2001 و2013، وبعد ذلك في مجلس الشيوخ في 2013 – 2019.

وهو معروف بانتقاداته للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، رغم انتمائه الحزبي والتصويت مع موقف الحزب بشكل عام.

ويأتي تعيينه على خلفية تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان 10 سفراء غربيين، بينهم السفير الأمريكي "شخصيات غير مرغوب فيها"، بعد مطالبتهم بإخلاء سبيل الناشط التركي عثمان كافالا، الموقوف في بلاده على خلفية اتهامات بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016، في خطوة اعتبرتها أنقرة تدخلًا في شؤونها الداخلية.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".