المغرب يسجل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 425 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 944 ألفًا و803 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب فحص 12968 شخصًا - بلغ 9 ملايين و85 ألفًا و529 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان، أنه جرى تسجيل 15 وفاة؛ ليصل العدد إلى 14 ألفًا و636 حالة، فيما جرى تسجيل 375 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 925 ألفًا و125 حالة.

وعلى صعيد آخر، أفادت سلطات الصحة المغربية، بأن أعداد المواطنيين المقبلين على التلقيح بالجرعات المختلفة، تضاعف خلال الأيام الثلاث الماضية، بعد بدأ التطبيق الفعلي لاعتماد جواز التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة، و التنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة، وكذلك للتنقل بين الجهات في المغرب.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 236 مليونًا و 623 ألفًا و 317 شخصًا حتى اليوم، بعد أن تلقى 86 ألفًا و42 شخصًا الجرعة الأولى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة تلقي 29 ألفًا و719 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 21 مليونًا و449 ألفًا و332 شخصًا، وبلغ متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 982 ألفًا و640 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.