تفاصيل مقتل طفل على يد صديقه لسرقة التروسيكل الخاص به فى المنوفية

كشف محمد رضا شقيق المجني عليه أحمد رضا لذي لقى مصرعه وتم العثور عليه بمخزن للخرده بمدينة السادات عن أنه تم التعرف على هوية القاتل وهو شخص يدعي مصطفى كان صديق المجنى عليه ويعملان سويا في مدينة السادات بعد أن تعرف عليه منذ أسابيع قليلة.

وأضاف شقيق المجني عليه أنه وصلت اليه معلومات مؤكده بعد تحريات المباحث أنه تم قتل شقيقه بعد تناوله وجبة العشاء فقام المتهم والذي كان يرافق المجنى عليه بتوثيق المجنى عليه بالحبال ووهشم جسده بحديده حتى فارق الحياة وسرق التروسيكل الخاص به وهرب.

ترجع أحداث الواقعة حينما لقي طفل يبلغ من العمر ١٦ عام مصرعه على يد مجهول بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وسرقة التروسيكل الخاص به خلال وجوده بالعمل في المدينة بمخزن للخردة، وتم اكتشاف الجريمة عن طريق أحد الموجودين والذي تصادف مروره من أمام المخزن.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مركز شرطة السادات بلاغًا بالعثور على جثمان طفل 16 عامًا، داخل مخزن للخردة دائرة المركز في ظروف غامضة، وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية بقيادة الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث السادات، والقوة المرافقة للبدء في التحقيقات وسؤال شهود العيان.

وصرحت جهات التحقيق بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل المتوفى، تسليمه لأسرته واستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الواقعة وسرعة ضبط الجاني وتقديمة للعدالة.

وكلف اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف كواليس الجريمة وسرعة القبض على القاتل، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز أشمون مسقط رأس الطفل، بسبب وحشية الجريمة والحالة المادية للأسرة التي جعلته يخرج للعمل لمساعدة والدته على ضغوط الحياة.