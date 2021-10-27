«تعليم البحيرة»: الانتهاء من قاعدة بيانات إلكترونية وورقية بجميع الإدارات

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا تحت رعاية يوسف الديب وكيل الوزارة، و أشرف سلومة وكيل المديرية، وبرئاسة غادة أنور مصطفى، وبحضور منسقي وحدات تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية، وبدأ الاجتماع بتعريف الأهداف المنشودة وراء إنشاء وحدات تكافؤ الفرص، وعرض القرار الوزاري رقم 354 لسنة 2012 لتفعيله وتعميمه على كافة المدارس.

ووجهت غادة مصطفى، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بضرورة الانتهاء من تشكيل منسقى وحدات تكافؤ الفرص بكافة المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من إنجاز خطة العمل الواردة من الوزارة والخاصة بقضايا النوع الاجتماعي من خلال تنظيم عدة فاعليات تضم سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل، ورصد الشكاوى بجميع المدارس لعرضها على الجهات المعنية.

تعليم البحيرة

وطالبت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بسرعة الانتهاء من عمل قاعدة بيانات الإلكترونية والورقية لجميع منسقي الوحدات، وعمل إحصائيات شهرية بفعاليات كل إدارة وإرسالها يوم 5 من كل شهر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات وتوثيقها بالتنسيق مع مديروا الإدارات التعليمية.

تعليم البحيرة

ووجهت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة بضرورة رصد واقع المرأة والمهمشات في المجتمع التعليمي ورصد الشكاوى التي تعاني منها ورفعها لمديروا الإدارات لعمل بيان معتمد بما تم من إجراءات ورفعه لرئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

كما حذرت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية من إنشاء صفحات رسمية لوحدات تكافؤ الفرص بالإدارات على صفحات التواصل الاجتماعي"الفيسبوك"، والاكتفاء بصفحة تكافؤ الفرص بالمديرية لنشر نشاط الوحدات وبجروب «الواتس آب» لتسهيل العمل والتواصل بين المنسقين بالإدارات.

تعليم البحيرة

وفي نهاية الاجتماع استعرضت رئيس وحدة تكافؤ الفرص نوعية السجلات والملفات الخاصة بعمل منسقي الإدارات وطريقة تنفيذها، كما قامت بتوزيع خطة خط سير الوحدة لمتابعة أداء المنسقين بكافة الإدارات.