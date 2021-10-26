وزارة الثقافة تشارك في معرض اليونسكو «المرونة الإبداعية».. الخميس

يشارك المجلس الأعلى للثقافة ممثلا عن وزارة الثقافة المصرية فى المعرض الافتراضي"المرونة الإبداعية- المرأة فى العلوم" خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2021 ، الذى تنظمه اليونسكو.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد تلقت الدعوة من منظمة اليونسكو لترشيح من تراه للمشاركة في المعرض الذي تنظمه المنظمة لأعمال السيدات العاملات في مجال العلوم والتكنولوجيا من مختلف دول العالم شريطة أن تكون تلك الأعمال من الإبداعات الشخصية للسيدات العاملات في هذا المجال

وقام المجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الثقافة الرقمية بترشيح أعمال المهندسة المصرية كرستين عريضة-رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتقدم لمنظمة اليونسكو أعمال 200 مبدعة من العديد من الدول حول العالم وقد تم اختيار أعمال 54 سيدة من 33 دولة للمشاركة في المعرض هذا العام.

تهدف المنظمة من خلال المعرض إلى إبراز الإسهامات الفنية للنساء المتخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعرض رحلاتهن الشخصية وإبداعاتهن في زمن الوباء.

يتم عرض خمس أعمال فنية للمهندسة كرستين ضمن مجموعة "حديث صامت" وهي لوحات تتحدث عن حب ومساندة شريك الحياة ودعم الصديق في صمت خلال أوقات المحن بالأخص أمام جائحة كورونا وما كان لها من آثار في تهديد وتصدع العلاقات الشخصية والتواصل بين الناس.

وتشمل المجموعة أعمال بعناوين "أمل ، العاصفة ، البحث عن الروح ، سقوط المطر"، وتبرز الانتقال من الحياة المزدحمة بالواجبات والمسؤوليات والمخاوف إلى عالم من الترابط والدعم والمحبة.

جدير بالذكر أن المعرض سيتم عرضه بصورة افتراضية في مقر المنظمة نظرا للظروف المرتبطة بوباء الكورونا، كما يمكن الدخول عليه من خلال الرابط https://en.unesco.org/creativeresilience.

اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتتمثل رسالتها في إرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة. إذ تساهم برامج اليونسكو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.