التصريح بدفن جثة مُسن دهسته سيارة فى الطالبية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسن لقي مصرعه متأثرًا بإصابته، بعدما دهسته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق بالطالبية، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن أن بلاغًا ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات النجدة، يؤكد مصرع مسن دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في العقد السادس من العمر مصابًا بكسور في أماكن متفرقة من جسده ونزيف داخلي.

وتم التحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف النيابة، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المتوفي الطريق صدمته سيارة ميكروباص ولقي مصرعه في الحال، وتم التحفظ على قائد السيارة للتحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.