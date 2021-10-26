برلماني: ردود الفعل المرحبة بقرار إلغاء حالة الطوارئ تؤكد أهميته

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن توالي صدور ردود الفعل العربية والدولية المرحبة حتى اللحظة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد قانون الطوارئ تؤكد على مدى أهميته وسعادة الجميع به والرهان على آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وقال “القطامي” في بيان له اليوم، إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، طوال السنوات الماضية، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي قدمها أبناءها الأبرار وخصوصا من رجالات الجيش والشرطة، لدحر الإرهاب ومحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة نيابة عن مصر والعالم، وهى المعركة التي انتصرت فيها مصر وقدمت تجربة ناجحة للغاية بشهادة العالم كله.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي يأتي كامتداد للعديد من الخطوات القوية المشجعة في مجال حقوق الإنسان، ومنها إصدار مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، قائلا :" قرار كبير ويقدم مصر بصور مختلفة للعالم كله".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أعلن مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.