مصر تدرس.. دول العالم تبدأ تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا

في الوقت الذي تدرس فيه مصر تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا، بدأت عدة دول على مستوى العالم تلقيح صغارها وترواح سن الأطفال الحاصلين على اللقاح بين 12 عامًا في دول، و3 سنوات فقط في دول أخرى.

وأشار محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عن اعتماد منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA” لقاح فايزر للاستخدام على الأطفال.

كوبا من سن عامين

أعلنت وزارة الصحة الكوبية نهاية الشهر الماضي، أن كوبا تتصدر دول أمريكا اللاتينية بأعلى نسبة تلقيح ضد فيروس كورونا.

كانت كوبا هى الدولة الأولي التى تبدأ تلقيح الأطفال، مستخدمة اللقاحات المنتجة محليًا في كوبا، منها لقاح "عبدالله" ولقاح "سوفرجين" بأنواعه المختلفة.

وحسب البيانات التى نشرتها وزارة الصحة الكوبية، فإنه بنهاية سبتمبر الماضي تلقى 2 مليون طفل بين سن عامين و12 عامًا جرعتهم الأولي من أحد اللقاحات الكوبية ضد فيروس كورونا.

جنوب أفريقيا

وبدأت جنوب أفريقيا في أكتوبر الحالي في تلقيح الاطفال من سن 12 عاماً ضد فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف وزارة الصحة في جنوب أفريقيا تطعيم 3.2 مليون طفل بحلول نهاية العام الحالي، باستخدام جرعة واحدة من لقاح فايزر-بوينتك.

وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت تلقيح 11 مليون مواطن من أصل 60 مليون نسمة هم عدد سكان جنوب أفريقيا.

أبو ظبي بالامارات

وتعتبر إمارة أبو ظبي أولى المدن العربية التى تبدأ في تلقيح الاطفال، حيث يمكن للاطفال من سن 12 سنة تلقى جرعة واحدة من لقاح فايزر/ بيونتك في أي مركز من مراكز تلقيح الاطفال في إمارة أبو ظبي، كما يمكن للاطفال من سن 3 سنوات الحصول على لقاح سينوفارم الصيني.

ومع ارتفاع معدلات تلقيح الاطفال في أبو ظبي، أطلقت الإمارة مبادرة "مدارس زرقاء" ضمن إجراءات تخفيف الإجراءات، وتنفذ من الفصل الثاني للعام الدراسي الثاني، حيث يمكن للمدارس تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ضمن تصنيف يعتمد على نسب التلقيح بين طلاب المدرسة.

الصين تبدأ المرحلة الثانية

في يوليو الماضي بدأت الصين في تلقيح الأطفال بلقاح سينوفارم من سن 12-17 عامًا.

وأعلنت اليوم عدد من المقاطعات الصينية البدء في تلقيح الاطفال من سن 3 سنوات، وذلك بعد مصادقة السلطات الصينية على الاستخدانم الطارئ للقاح "سينوفارم" على الاطفال من 3-17 عاماً وذلك في يونيو الماضي، حيث بدأت تلقيح الاطفال من سن 15 سنة في يوليو الماضي، ثم قامت بتلقيح الاطفال من سن 12-14 عام.

وينتظر حسم وزارة الصحة لملف تلقيح الاطفال، وسط تقارير عن امكانية استخدام لقاحات "فايزر" و"سينوفارم" و"سينوفاك" على الأطفال بصورة آمنة.