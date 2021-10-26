الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدمياط

رئيس القابضة للمياه
رئيس القابضة للمياه

أكد د. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كأحد أهم أولويات الشركات التابعة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط، وفقا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

فى السياق، استقبل خالد جمال الدين احمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط، الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، ضمن خطة الشركة القابضة لمتابعة ودعم الجهود المبذولة من شركة مياه دمياط بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث يضم البرنامج ضمن مرحلته الاولي بدمياط حزمة من المشروعات التنموية لتطوير عدد 28 قرية و219 تابعا بمركز كفر سعد تشمل كافة الخدمات والبنية الأساسية، والتي في مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 510 ملايين جنيه.

والتقى د. صلاح بيومى، مع اللجنة المشكلة للإشراف علي تنفيذ الأعمال بالشركة وكذلك المكتب الاستشارى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، مشددا علي أهمية تنفيذ المشروعات بالجودة والدقة المطلوبة مع الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة وفقا للخطة الاستراتيجية للدولة، وضرورة تذليل أي معوقات أو عقبات قد تظهر خاصة وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمشروع.

وأكد علي الطبيعة الخاصة للمشروعات القائمة والجاري تنفيذها لما تمثله من أهمية عظيمة لدعم الحياة الكريمة لدي المواطنين بتلك المناطق، وهو ما يمنحنا دافعا قويا وحيويا لتقديم المشروعات القائمة في أفضل صورة لائقة ترتقي لخدمة أهالينا في الريف المصري كجزء عزيز ومهم من المجتمع.

من جانبه، أكد عميد خالد جمال الدين أن الشركة علي دراية تامة بما تمثله المبادرة الرئاسية حياة كريمة كخطوة علي طريق خطة التنمية المستدامة (رؤية 2030)، حيث بدأت الدولة في ترسيخ آليات التطوير بدءا من رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وكأولوية أولي لأهالينا بالريف المصري ضمن ركب الجمهورية الجديدة بمفهومها الأشمل.

مصر جديدة الاول الدولة وقف جمال المواطنين الصرف الصحي خطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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